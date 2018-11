UBM Development AG Aktie: Höchstes Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte verzeichnet

UBM bleibt weiter auf Rekordkurs. Im 1. Halbjahr erzielte das Unternehmen mit einem Gewinn von 18,9 Mio € das höchste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte. Unterdessen wurde die Nettoverschuldung weiter reduziert. Mit einer Eigenkapitalquote von 37% war UBM auch finanziell so gut aufgestellt wie noch nie. „Das eröffnet der UBM ganz neue Möglichkeiten“, so das Management. UBM registriert eine anhaltend hohe Nachfrage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.