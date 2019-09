DESSAU-ROßLAU (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, hat zurückhaltend auf das Klimapaket der Bundesregierung reagiert. "Natürlich wäre viel mehr und viel schneller möglich gewesen", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). "Ich hätte mir mehr gewünscht."

So sei es zwar gut, dass nun Fliegen teurer werde und Bahnfahren billiger. "Das wird aber nicht reichen - es müssen deutlich mehr Angebote zur Förderung des klimaschonenden Verkehrs folgen." So erwarte sie von der geplanten Bepreisung von Kohlendioxid keinerlei Lenkungswirkung. "Ob sie in späteren Jahren eintreten wird, hängt von vielen Rahmenbedingungen ab, die noch gar nicht klar sind."

Foto: über dts Nachrichtenagentur