UBAM – Emerging Market Debt Opportunities IC USD: Eine richtungsweisende Entscheidung?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Der Fond erreichte am 15. September 2021 ein neues 52 Wochenhoch mit einem Kurswert von 230,87 Euro. In der Zeit seit dem Kurshoch fiel der Preis um -5,90 Prozent nach Süden. Die Anleger von UBAM – Emerging Market Debt Opportunities IC USD mussten also in den letzten 134 Tagen einen Abwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >