UATP LÄDT FÜHRUNGSKRÄFTE DER REISEBRANCHE ZUR AIRLINE DISTRIBUTION 2022 EIN

Washington und Lissabon, Portugal, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die UATP lädt globale Fluggesellschaften und Führungskräfte der Branche zur Teilnahme an der Airline Distribution 2022 ein. Die Veranstaltung findet vom 10. bis. 12. Mai wieder von Angesicht zu Angesicht in Lissabon statt.Airline Distribution bringt eine Vielzahl von Branchenführern aus der ganzen Welt zusammen, um wichtige Vertriebsfragen in einem neutralen Forum zu diskutieren. Airline Distribution wird sich auf die vielen Aspekte des Airline-Vertriebs konzentrieren. Zahlreiche Vorträge der Fluggesellschaften und der Branche werden sich mit der Rückkehr zum Reisen, den Fortschritten bei der Bezahlung, den Zukunftsaussichten und mit der Entwicklung der Technologie in den letzten zwei Jahren befassen und auf viele weitere Themen eingehen.„Airline Distribution ist eine hervorragende Gelegenheit für die Teilnehmer, von den Experten zu lernen, die an der Lösung der komplexen Vertriebsfragen arbeiten, mit denen die Branche heute konfrontiert ist", erklärte Ralph Kaiser, Präsident und CEO der UATP. „Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich an den Diskussionen zu beteiligen und sich Erfahrungen aus erster Hand anzuhören, um sich auf die vielfältigen Möglichkeiten vorzubereiten."Die UATP richtet seit mehr als 15 Jahren die Airline Distribution aus. Lernen Sie von den weltweit führenden Unternehmen der Branche, nehmen Sie teil und vernetzen Sie sich mit ihnen. Weitere Informaitonen zur Airline Distribution 2022 finden Sie unter: https://uatp.com/index.php/news-events/airline-distribution-2022/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3474053-1&h=447179890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3474053-1%26h%3D1151398405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fuatp.com%252Findex.php%252Fnews-events%252Fairline-distribution-2022%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fuatp.com%252Findex.php%252Fnews-events%252Fairline-distribution-2022%252F&a=https%3A%2F%2Fuatp.com%2Findex.php%2Fnews-events%2Fairline-distribution-2022%2F)Wenn Sie an einem Sponsoring oder einem Vortrag auf der Airline Distribution 2022 interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Marketing@uatp.com.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte UATP.com.Informationen zu UATPUATP ist ein globales Zahlungsnetzwerk, das von den Fluggesellschaften der Welt betrieben wird und von Tausenden von Händlern für Zahlungen im Flug-, Bahn- und Reisebüroverkehr akzeptiert wird. Die UATP ermöglicht Fluggesellschaften die Nutzung alternativer Zahlungsformen, um ihren Kundenkreis zu erweitern und weltweit zusätzliche Umsätze zu generieren. Die UATP bietet benutzerfreundliche Datentools, DataStream® und DataMine®, die Emittenten und Einkäufern von Geschäftsreisen umfassende Kontodetails für ein präzises Reisemanagement liefern.Die UATP-Konten werden weltweit von Fluggesellschaften, Reisebüros und Amtrak® als Zahlungsmittel für Geschäftsreisen akzeptiert und von folgenden Unternehmen ausgestellt: Aeromexico; Air Canada (TSE: AC); Air China; Air New Zealand (ANZFF: PK); Air Niugini; American Airlines (NASDAQ: AAL); APG Airlines; Austrian Airlines; BCD Travel; China Eastern Airlines (NYSE: CEA); Delta Air Lines (NYSE: DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways; Fareportal; Frontier Airlines; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE: GOL und Bovespa: GOLL4); Hahn Air; High Point; Japan Airlines (9201:JP); JetBlue Airways; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Sichuan Airlines; Southwest Airlines (NYSE: LUV); Sun Country Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE:THYAO); United Airlines (NYSE: UAL) und WestJet.AirPlus International erstellt den UATP-basierten Company Account für die Deutsche Lufthansa AG.