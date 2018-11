U6 Center erfolgreich an Westcore Europe verkauft

Wien (ots) - Verkäufer: geschlossener deutscher Immobilienfonds; Fondsmanager:ApleonaDer Immobilieninvestor und -Manager Westcore Europe hat das Büro- undLagerobjekt "U6 Center" in Wien von der geschlossenenImmobilienfondsgesellschaft Hanseatischen Immobilienfonds Österreich IV, dieseit 2013 von der Apleona Fondsmanagement GmbH betreut wird, erworben: Das U6Center liegt in der Lemböckgasse 49 im Industriegebiet Liesing im 23. WienerGemeindebezirk. Westcore konnte mit dem Ankauf des U6 Center sein Portfolio inWien erfolgreich erweitern.Käufer: Westcore Europe, Berater: Wolf Theiss (Recht), TPA (Steuer), ColliersInternational (Technik)Verkäufer: geschlossener deutscher Immobilienfonds; Fondsmanager: Apleona,Berater: Otto Immobilien (Immobilien), PKHV Rechtsanwälte (Recht),KPMG (Steuer)Das Objekt U6 Center befindet sich in der Lemböckgasse 49 im 23. WienerGemeindebezirk und liegt im Industriegebiet Liesing. Das Objekt verfügt zu ca.83 % über Büroflächen und wurde im Jahr 2000 fertiggestellt. Auf einerGrundstückfläche von 10.413 m² befinden sich zwei Gebäudeteile mit einerGesamtmietfläche von rund 24.848 m². Der derzeitige Hauptmieter - die bit group- ist der größte private Bildungs- und Qualifizierungsanbieter in Österreich.Westcore Europe, die zur Westcore Properties Group gehört, ist einImmobilieninvestor- und -Manager mit Schwerpunkt auf industriellen, gewerblichenoder für den Einzelhandel vorgesehenen Multi-Tenant-Objekten. Weltweit verfügtdas Unternehmen über ein verwaltetes Vermögen von über 1,5 Milliarden USD, vondenen sich Anlagen in Höhe von 300 Millionen EUR in Europa befinden. WestcoreEurope zeichnet sich dadurch aus, für seine Anleger durch effektives AssetManagement und entsprechende Betriebsstrategien kontinuierlich hoherisikobereinigte Renditen zu erwirtschaften.Ingo Bischof, Sebastian Kann und Daniel Barrington, die dasWestcore-Transaktionsteam geleitet haben, sehen eine erfolgreiche Erweiterungdes österreichischen Portfolio. "Wir sind ein kreativer Investor, sehen dasPotential, haben mit dem Objekt interessante Pläne, und wollen weiterexpandieren", so Dan Barrington.Stefan Weishaupt, der mit Peter Oberlechner und dem Wolf Theiss Team dieAcquisition rechtlich strukturiert hat: "Es waren teils schwierige Hürden zumeistern. Aber wir sind dafür da, Dinge erfolgreich über die Ziellinie zubringen, und freuen uns, das für Westcore hier auch geleistet zu haben."Christoph Lukaschek, Leiter Investment Otto Immobilien: "Wir freuen uns, Apleonabei diesem Verkauf begleitet zu haben und mit Westcore Europe den passendenKäufer für ein etabliertes Büroobjekt gefunden zu haben. "Kontakt:Katharina Scheidl-AzizPresse und KommunikationOTTO IMMOBILIEN GRUPPEExklusiver Partner von Knight Frank in ÖsterreichOtto Immobilien GmbHRiemergasse 8, A 1010 WienTel +43 1 512 77 77-336Mobil +43 650 350 90 36k.scheidl@otto.atwww.otto.atOriginal-Content von: Otto Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuell