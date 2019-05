U18-Europawahl vor neuem Rekord - Wahllokale in Schulen, auf Spielplätzen und in Jugendclubs

Berlin (ots) - Die U18-Europawahl am 17. Mai steuert auf einenneuen Rekord zu. Aktuell sind bereits mehr als 1.000 Wahllokaleregistriert - in Jugendtreffs, auf Spielplätzen, in Feuerwachen,Bibliotheken, Gemeindehäusern oder Schulen. Zur Europawahl 2019 liegtdie Zahl damit mehr als doppelt so hoch im Vergleich zur Wahl 2014.Damals konnten Kinder und Jugendliche lediglich in 410 Wahllokalenihre Stimme abgeben."Europa ist jungen Menschen offensichtlich ebenso wichtig wie ihredemokratische Teilhabe", sagt Hetav Tek, stellvertretende Vorsitzendedes Deutschen Bundesjugendrings, der die U18-Wahl koordiniert.Mit U18 können Kinder und Jugendliche politische Bildung konkreterfahren. Sie organisieren selbst die Wahllokale und Diskussionen mitPolitiker*innen über ihre Herzensthemen, sie stellen Material übersWählen und über Programme der Parteien zusammen. "U18 wirkt damit inzwei Richtungen: Junge Menschen beschäftigen sich mit Politik und siebringen ihre Positionen in die Politik ein. Das ist ganz im Sinne derKinderrechte und unseres demokratischen Gemeinwesens", sagt ThomasKrüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.Auch Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey unterstützt dasKonzept der Kinder- und Jugendwahl U18: "Kinder und Jugendlichewollen mitmischen und mitreden, wenn es um ihre Zukunft geht. DieU18-Wahl gibt ihnen Gelegenheit, selbstbestimmt und selbstorganisiertmitzumachen. Sie erfahren, dass sich Demokratie lohnt und dass jedeStimme zählt. Zugleich senden die Kinder und Jugendlichen unsErwachsenen vor der Europawahl am 26. Mai ein wichtiges Signal: Nehmtuns ernst und lasst uns mitwirken."Zum Wahltermin am 17. Mai werden politische Veranstaltungenorganisiert, Urnen gebaut, Wahlzettel ausgedruckt und Wähler*innenmobilisiert. Neun Tage vor der Europawahl wird feststehen, welcheParteien Kinder und Jugendliche gerne im Europäischen Parlamenthätten. Im Ergebnis spiegeln sich dann auch Themen, die Kindern undJugendlichen wichtig sind.Damit Kinder und Jugendliche U18 für sich nutzen können,organisieren und tragen die U18-Initiative das DeutscheKinderhilfswerk, der Deutsche Bundesjugendring, dieLandesjugendringe, viele Jugendverbände und das BerlinerU18-Netzwerk. Die Europawahl 2019 koordiniert der DeutscheBundesjugendring wie bereits bei der Bundestagswahl 2017. Gefördertwird U18 zur Europawahl durch das Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend sowie die Bundeszentrale für PolitischeBildung.Mehr Informationen: www.u18.orgEine Übersicht aller Wahllokale:https://www.u18.org/europawahl-2019/wahllokale/wahllokale-deutschlandPressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen:U18-Koordinierungsstellec/o Deutscher BundesjugendringMühlendamm 310178 BerlinAnne BergfeldTelefon: 030-40040-411Mail: info@u18.orgUwe Kamp, Pressesprecher des Deutschen KinderhilfswerkesTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell