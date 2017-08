U18-Bundestagswahl: 1.000+ Wahllokale für Kinder und Jugendliche

Berlin (ots) - Kinder und Jugendliche wählen den Bundestag schonam 15. September. Neun Tage vor der regulären Bundestagswahl könnenalle unter 18 Jahren ihre Stimme bei der U18-Wahl abgeben. Es ist dasFinale einer Auseinandersetzung mit Politik, Parteiprogrammen undGrundlagen der Demokratie - von vielfältigen Aktivitäten zurpolitischen Bildung. U18 wird von Kindern und Jugendlichen fürGleichaltrige organisiert. Bundesweit öffnen Wahllokale inJugendclubs, Räumen von Jugendverbänden, Schulen oder aufMarktplätzen. Mehr als 1.000 Wahllokale sind bereits registriert,täglich wächst die Zahl. Wählen darf, wer sonst wegen seines Altersnoch nicht darf. Die Nationalität spielt keine Rolle. "Uns geht esdarum, junge Menschen für die Demokratie und eines ihrer wichtigenInstrumente zu begeistern", sagt Marcus Lehmann. Er hat 1996 U18 ineinem Berliner Jugendclub erfunden.Die Hürden für die U18-Teilnahme sind niedrig. Kinder undJugendliche melden - mit oder ohne Unterstützung von Erwachsenen -ein Wahllokal auf u18.org an. Sie bereiten alles Notwendige vor:Wahlraum, Wahlkabinen, Wahlurne. Meist organisieren sie nochPodiumsdiskussionen, vergleichen Wahlprogramme und beschäftigen sichmit Abläufen von Wahlen. Hilfreiches Material entwickeln sie selbstoder nutzen, was von der Bundeskoordinierungsstelle bereitgestelltwird: Stimmzettel zum Beispiel werden dort auf Basis der offiziellenStimmzettel erstellt. "U18 ist die größte selbstbestimmte undselbstorganisierte Initiative politischer Bildung", sagt Hetav Tek,stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR).Der DBJR hat die Koordination übernommen, gefördert vomBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vonder Bundeszentrale für Politische Bildung.Bei der Bundestagswahl 2013 öffneten rund 1.500 Wahllokale, etwa200.000 Kinder und Jugendliche kamen an die Urnen. DeutschesKinderhilfswerk, Deutscher Bundesjugendring, Landesjugendringe,Jugendverbände und das Berliner U18-Netzwerk als Trägerorganisationenhoffen, dass es 2017 mehr werden. Ob es gelingt, wird die Wahlsendungam 15. September um 18 Uhr im Livestream auf u18.org zeigen.Pressekontakt:Michael Scholl030/40040412medien@dbjr.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesjugendring, übermittelt durch news aktuell