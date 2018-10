Tyto Care erhält CE-Kennzeichnung für seine Lösung zur On Demand-Fernuntersuchung

New York (ots/PRNewswire) -CE-Zulassung wird es dem Telemedizinunternehmen ermöglichen, diemedizinische Grundversorgung für europäische Gesundheitssystemeund Verbraucher zu verbessernTyto Care (http://www.tytocare.com), ein innovativer Anbieter fürTelemedizin, der ärztliche Konsultationen und umfassende medizinischeUntersuchungen auf Abruf ermöglicht, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen die CE-Zulassung erhalten hat, und dass seinedurchgängige Telemedizin-Lösung jetzt für Verbraucher und dieFachwelt in Europa verfügbar ist.Die CE-Zulassung ebnet den Weg für den sofortigen europäischenRollout der umfassenden Tyto Care-Lösung, die Otoskop, Stethoskop,Digitalkamera und Telemedizin-Plattform umfasst. Die Einführungerfolgt über Partnerschaften mit führenden Telehealth-Unternehmen,Gesundheitssystemen und Versicherungen.Tyto Care hat nach der FDA-Zulassung und der Produkteinführung inden USA im Jahre 2017 sowohl bei den Gesundheitssystemen in den USAals auch Telemedizinanbietern, großen Privatpraxen und Arbeitgeberndeutlichen Zuspruch erfahren und an Boden gewinnen können. ZumLieferumfang von Tyto gehört ein modulares Handheld-Gerät, das derUntersuchung von Herz, Lunge, Haut, Ohren, Hals und Bauch dient. Dieerfassten Daten können in Echtzeit live mit einem Arzt im Rahmeneines Telemedizin-Termins per Video, oder über die Funktion 'Exam andForward' zur Zusendung der Untersuchungsergebnisse zur späterenUntersuchung durch den Arzt, für eine Ferndiagnose genutzt werden.Die Plattform beinhaltet proprietäre selbstgeführte Technologie, diees jedem ermöglicht, medizinische Untersuchungsdaten einfach undpräzise über Fernzugriff zu erfassen."Die CE-Zulassung ist ein bedeutender Meilenstein für Tyto Careund ein wichtiger Schritt in unserer weiteren strategischen Expansionin Europa und anderen neuen Märkten", erklärt Dedi Gilad, CEO undMitbegründer von Tyto Care. "Die Ärzte in Europa kämpfen mit demsteigenden medizinischen Bedarf, der sich aus einer alterndenBevölkerung und der Zunahme von chronischen Erkrankungen ergibt. Tytoist einzigartig positioniert, die Systeme zu entlasten und dieQualität eines persönlichen Arztbesuchs nachzubilden - aber ohneZugangsbarrieren, wie Transport und Wartezeiten. Wir freuen unsdarauf, mit europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um diesewichtige Lücke zu schließen und dazu beizutragen, die traditionellePrimärversorgung umzugestalten".Eine kürzlich von Ping An Global Voyager Fund geleiteteFinanzierungsrunde (https://www.prnewswire.com/news-releases/tyto-care-raises-25m-led-by-ping-an-global-voyager-fund-671647754.html) hatTyto Care dabei geholfen, sowohl den europäischen als auch denasiatischen Markt zu erschließen, um seinen Kunden weltweit die besteErfahrung im Bereich Telemedizin zu bieten. Das Unternehmen wird sichim Zuge seines weiteren Wachstums auf wichtige Marktvertikale wieGesundheitssysteme, Anbieter und Kostenträger konzentrieren.Tyto Care ist auf der MEDICA 2018, die vom 12. - 15. November inDüsseldorf stattfindet, in Halle 16 mit Stand Nr. 16G40 vertreten.Eine Auflistung der Präsentationen, bei denen Tyto im Rahmen derMEDICA referieren wird, finden Sie hier(https://www.tytocare.com/medica-2018/).Informationen zu Tyto CareTyto Care verändert die medizinische Grundversorgung - dasUnternehmen gibt den Verbrauchern mehr Eigenständigkeit beim ThemaGesundheit und verbindet die Menschen nahtlos mit Ärzten, um diebesten virtuellen Untersuchungs- und Diagnoselösungen für Zuhauseanzubieten.Tyto Cares Lösungen sind so konzipiert, dass sie eine umfassendemedizinische Untersuchung von jedem Standort aus ermöglichen, undumfassen ein modulares Handheld-Gerät zur Überprüfung von Herz,Lunge, Haut, Hals, Ohren und Körpertemperatur, eine vollständigeTelemedizin-Plattform für den Austausch der erfassten Daten,videogestützte Untersuchungen und die Planung von Arztterminen sowieein cloudbasiertes Daten-Repository mit Analytik, integrierterselbstgeführter Technologie und Algorithmen für maschinelles Lernen,um Präzision und Bedienkomfort zu gewährleisten. Die Plattform vonTyto ermöglicht außerdem die einfache Integration mit EHR-Systemenund weiteren Plattformen der Telemedizin. Ein Demo-Video finden Siehier (https://youtu.be/bGfwKjbZNeA).Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.tytocare.com.Pressekontakt:PressekontaktAllison GreyHeadline Mediaallison@headline.media+1-323-283-8176Original-Content von: Tyto Care, übermittelt durch news aktuell