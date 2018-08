Tyson Foods: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Tyson Foods":

Am 13.08.2018, 13:37 Uhr notiert die Aktie Tyson Foods an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 62,05 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,02. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tyson Foods zahlt die Börse 10,02 Euro. Dies sind 75 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 39,97. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Tyson Foods hat mit einer Dividendenrendite von 1,99 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Consumer Products"-Branche beträgt -0,11. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tyson Foods-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tyson Foods zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.