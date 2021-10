Tyson Foods: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Für die Aktie Tyson Foods stehen per 09.10.2021, 10:43 Uhr 78.57 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Tyson Foods zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Wie Tyson Foods derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Tyson Foods hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,27 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.39%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,13 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tyson Foods als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tyson Foods vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 83,4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 6,15 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 78,57 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tyson Foods mit einem Wert von 13,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,54 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.