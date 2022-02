Tyson Foods Aktie: Q4-Ergebnisse übertreffen die Schätzungen!

Der Fleischverarbeiter Tyson Foods Inc. (TSN) hat am Montag einen Gewinn für das erste Quartal gemeldet, der sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat, was auf ein Umsatzwachstum bei einer starken Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist. Sowohl der bereinigte Gewinn pro Aktie als auch der Quartalsumsatz übertrafen die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen behielt auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Tyson Foods



mehr >