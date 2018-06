Typischer Schuldner soll 30.000 Euro zahlen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die durchschnittlichen Schulden einer überschuldeten Person, die im Jahr 2017 die Hilfe einer Beratungsstelle in Anspruch genommen hat, betrugen 30.170 Euro. Das war das 28-fache des durchschnittlichen monatlichen Einkommens dieses Personenkreises (1.072 Euro), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Demnach waren Schuldner in Rheinland-Pfalz durch ihre Schulden am stärksten belastet.

Sie betrugen dort im Durchschnitt das 35-fache des durchschnittlichen monatlichen Einkommens - und waren mit 37.518 Euro auch absolut am höchsten. Besonders hohe Werte der sogenannten "Überschuldungsintensität" wiesen im Jahr 2017 neben Rheinland-Pfalz auch das Saarland und Nordrhein-Westfalen auf. Den niedrigsten Wert hatte Mecklenburg-Vorpommern mit einem Faktor von 23, auch absolut waren die Schulden mit 22.025 Euro dort deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

