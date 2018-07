Mainz (ots) -Mittwoch, 25. Juli 2018, 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungTypisch männlich, typisch weiblich: Gibt es das überhaupt? DieDokumentation "Die Abschaffung der Geschlechter" von FranziskaMayr-Keber und Constanze Grießler am Mittwoch, 25. Juli 2018, 20.15Uhr, hinterfragt die Kategorien Männlichkeit und Weiblichkeit.Sexismus-Debatte, Ehe für alle, drittes Geschlecht: DieGesellschaft bricht gerade mit Jahrhunderte alten Traditionen. Imdeutschen Personenstandrecht, so entschied das deutscheBundesverfassungsgericht, muss es künftig neben "weiblich" und"männlich" eine "dritte Option" im Behördenregister geben.Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Ausgabe des"Playboy" zierte eine Transsexuelle den Titel, es gibtMänner-Cheerleader-Gruppen und Frauen, die Kampfpilotinnen sind. Washeutzutage als "normal" gilt, wird neu verhandelt.Auf der anderen Seite ist die Einteilung der Welt in rosa undhellblau sichtbar wie nie: Für Mädchen gibt es rosa Autos, für Jungsblaue. Gendermarketing verstärke alte Rollenbilder, erklärt StevieSchmiedel, Gründerin der "PinkstinksGermany", einer Initiative, diegegen sexistische Werbung und Rollenbilder kämpft. Schmiedel hat sicheinen "Positiv-Preis" für Firmen überlegt, die nicht mit stereotypenBildern arbeiten. Vielen geht der "Genderwirrwarr" zu weit: In derDokumentation liefert sich Kolumnist Harald Martenstein mit EvaBlimlinger, Rektorin der Akademie der Bildenden Künste Wien, einenverbalen Schlagabtausch zu Themen wie "Binnen-I", Quotenfrauen undtypisch männliches beziehungsweise weibliches Verhalten.Der Video-Stream der Doku: https://ly.zdf.de/RNQ/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geschlechter3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell