Unterföhring (ots) -Biertrinken, Gemüsephobie, Torschlusspanik, wenn's in derBeziehung ernst wird, und eine angeborene Abneigung gegen "DirtyDancing": "Das einzige, was daran dirty ist, ist die versiffteWohnung von dem Tanzlehrer" (Antoine Monot, Jr.) ... Typisch Mann! Inder neuen Sketch-Comedy "Knallerkerle" sieht Antoine Monot, Jr. dieWelt in ihren verschiedenen Facetten einfach mal durch Männeraugenund lässt dabei garantiert kein Klischee aus. Die sechs Folgen derSAT.1-Comedy starten am Freitag, 14. April, um 22:30 Uhr. Produzentist Redseven Entertainment.Antoine Monot, Jr.: "Es gibt Dinge, die können Männer einfachbesser. Und es gibt Dinge, darin sind Frauen definitiv besser.Manchmal kann man sich aber auch nur über den anderen wundern - dasgilt ebenso für Frauen wie Männer. In 'Knallerkerle' nehmen wir dasklassische Männerbild ganz genau unter die Lupe und skizzieren diemännlichen Eigenheiten und Urinstinkte liebevoll überspitzt. ZumWohle der Frau. Oder zumindest nicht nur zum Wohle des Mannes. Aufjeden Fall mit viel Humor!"Hintergrund: Nach den "Knallerfrauen" kommen die "Knallerkerle".Seit 2011 bringt Martina Hill in der preisgekrönten (DeutscherComedypreis und Deutscher Fernsehpreis) weiblichen Vorlage dieZuschauer zum Lachen und erzielte in vier Staffeln regelmäßighervorragende Marktanteile von bis zu 21,7 Prozent (Zielgruppe 14-49Jahre)."Knallerkerle" ab Freitag, 14. April 2017, um 22:30 Uhr in SAT.1Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 08.03.2017 (vorläufig gewichtet: 07.03.2017)