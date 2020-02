Tyman: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "HWA":

Für die Aktie Tyman stehen per 17.02.2020, 19:17 Uhr 289 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Tyman zählt zum Segment "Bauprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tyman einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tyman jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tyman. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tyman daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tyman von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tyman als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 235 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -17,98 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 286,5 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Tyman hat mit einer Dividendenrendite von 4,19 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.12%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauprodukte"-Branche beträgt +2,08. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tyman-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.