Tyler Technologies: Mit diesem Deal wollen sie sich retten!

Tyler Technologies, Inc.(NYSE: TYL) wird das Unternehmen für digitale Regierungslösungen und Zahlungsverkehr NIC Inc. (NASDAQ: EGOV) für 2,3 Milliarden Dollar in bar übernehmen. Der Kaufpreis von 34 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 14% auf den letzten Schlusskurs von NIC.

Tyler beabsichtigt, die Akquisition mit einer Kombination aus 700 Millionen Dollar in bar und neuen Schulden zu finanzieren. Das Unternehmen hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung