Tyler: Pleite oder Chance?

Für die Aktie Tyler stehen per 02.11.2018 194,9 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Tyler zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Tyler haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tyler-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tyler vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 229,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (194,9 USD) ausgehend um 17,58 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Tyler von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tyler-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 222,74 USD mit dem aktuellen Kurs (194,9 USD), ergibt sich eine Abweichung von -12,5 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (230,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,45 Prozent), somit erhält die Tyler-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Tyler gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 40,56 insgesamt 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 95,44 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".