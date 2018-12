Two River: Was wird das noch werden?

Für die Aktie Two River stehen per 06.12.2018 15,1 USD an der Heimatbörse NASDAQ GM zu Buche. Two River zählt zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben Two River nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Two River erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 13,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,22 Prozent im Branchenvergleich für Two River bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,42 Prozent im letzten Jahr. Two River lag 28,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Two River liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus Analystensicht erhält die Two River-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Two River. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.