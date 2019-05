Two River: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Two River, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.05.2019, 12:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 14,96 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Two River auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Two River-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Two River aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Alles in allem erhält Two River eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Two River auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Two River sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Two River derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,99 USD, womit der Kurs der Aktie (14,97 USD) um -6,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,59 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,98 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".