Twitter und Facebook: Trumps Account gesperrt!

Twitter Inc (NYSE:TWTR) und Facebook Inc (NASDAQ:FB) haben die Konten des scheidenden Präsidenten Donald Trump nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols vorübergehend gesperrt.

Twitters Sicherheitskonto twitterte am Mittwoch, dass die Social-Media-Plattform angesichts der “beispiellosen” und “gewalttätigen” Situation in Washington, D.C., die Entfernung von drei Tweets des Handles @realDonaldTrump verlangte, die am selben Tag gepostet wurden und die in wiederholten und schweren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



