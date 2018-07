Twitter: Die nächste Facebook? – Spiel mit dem Feuer

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Nach Facebook (WKN: A1JWVX) und Netflix (WKN: 552484) ist nun Twitter (WKN: A1W6XZ) dran: Die Twitter-Aktie kracht vorbörslich um rund -15% ein. Die Q2-Zahlen sorgen für Ramba Zamba.

Im Mittelpunkt: User-Zahlen. Dabei macht sich der Kampf gegen Fake-News und Fake-Accounts bemerkbar. Die Zahl der wichtigen Daily Average User (DAU) legte um lediglich +11% year-over-year zu. Der Umsatz stieg um +24% auf 711 Mio. US$ bei einem Nettogewinn von 100 Mio. US$ (0,13 US$ pro Aktie).

Mehr im Conference Call

CEO und Twitter-Co-Founder Jack Dorsey wird im Conference Call um 13:30 unserer Zeit nähere Auskunft geben über die weitere Geschäftsentwicklung.

Fazit

Nun wird wieder klar: Twitter Earnings sind reine Spiele der Erwartungen – mit ungewissen Ausgang. Aufgrund der hohen Erwartungshaltung von Investoren ist bereits viel „blue sky“ im Kurs eingepreist – im Gegensatz zu unseren No Brainer Aktien, die ein außerordentliches Chance-Gewinn-Verhältnis besitzen und wohl noch ganz am Anfang einer fantastischen Kursentwicklung stehen.

