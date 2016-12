Twitter laufen die Köpfe davon!

Liebe Leser,

so wie es aussieht, laufen dem Kurnachrichtendienst Twitter die Führungskräfte davon. Nachdem der Produktvorstand und auch der Betriebsleiter ihre Posten räumten, zieht nun auch der Technologiechef Adam Messinger einen klaren Schlussstrich.

Miese Laune in der Führungsebene!

Beim Kurznachrichtendienst Twitter läuft derzeit alles Drunter und Drüber. Die Nutzerzahlen schwinden, die Bücher lassen zu wünschen übrig und auch die Aktie wandelt schon lange unter dem Ausgabekurs. Eine Situation, in der sich die Twitter-Führungskräfte offenbar nicht wohlfühlen. Am Dienstag war Technologiechef Adam Messinger an der Reihe.

Er teilte über der Kurznachrichten-Plattform mit, nicht mehr länger Teil des Unternehmens zu sein: „Nach fünf Jahren habe ich mich entschieden, Twitter zu verlassen und mir eine Auszeit zu nehmen“, so der Manager. Messinger arbeitete vor seiner Twitter Zeit beim Software-Konzern Oracle. Noch vor einem Monat war es Twitter Betriebsleiter Adam Bain, der sich dazu entschied, dem blauen Piepmatz den Rücken zu kehren. Doch nicht nur das Führungspersonal schwindet, auch die Nutzerzahlen sind schon seit Längerem rückläufig. Dem Dauer-Rivalen Facebook kann Twitter schon längst nicht mehr gefährlich werden. Massive Investitionen, vor allem ins Marketing, erbrachten nicht die Früchte, die man sich erhoffte. Die Folge: Neun Prozent der Belegsaft sollen gestrichen werden. Besserung sieht wahrlich anders aus.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse