Twitter erwirbt Podcast-App Breaker: Neue sprachbasierte Technologien!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter Inc. (NYSE:TWTR) hat die Social-Podcast-App Breaker übernommen, wie dessen CEO Erik Berlin am Montag in einem Statement mitteilte.

Berlin und die Chief Technological Officer des Unternehmens, Leah Culver, “freuen sich darauf, neue Erfahrungen für die Twitter-Community zu schaffen.”

Breaker wird seine Dienste für Benutzer am 15. Januar abschalten und schlägt vor, dass Benutzer ihre Abonnements zu einer anderen Podcast-Hör-App wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung