Twitter: Zurück in der Erfolgsspur

Höhenflug für die Twitter-Aktie (WKN: A1W6X): Die Monetarisierungsstrategie unter dem alten neuen CEO Jack Dorsey geht immer mehr auf. Twitter steigert Gewinn und Umsatz schneller als die Userzahlen. Das zeigt der gute Quartalsbericht. Als nächster Internetgigant berichtet Facebook (WKN: A1JWVX) am 30. Oktober.

Die Twitter-Aktie steigt nach Zahlenvorlage wieder ungefähr auf das Niveau, auf das sie nach den enttäuschenden Q2-Zahlen abgestürzt war. Der Social Media Dienst hatte zuletzt immer wieder Probleme wegen Fake News und Fake Accounts. Hier erzielt Twitter ehrhebliche Fortschritte.

Der Umsatz stieg im Q3 um 29% auf 758 Millionen US-Dollar und fiel damit besser aus wie von Twitter erwartet. Das lag an den Produkten, die in allen Märkten auf großes Nutzerinteresse stießen.

Noch immer dominiert der US-Markt mit 423 Millionen US-Dollar Umsatz, während der internationale Bereich auf 335 Millionen US-Dollar kommt.

Die Werbeerlöse (650 Mio. US$) sorgten für das Gros der Umsätze. Videoformate wiederum sorgen dabei für mehr als die Hälfte der Werbeerlöse.

Der Überschuss stieg auf 106 Millionen US-Dollar (Aktie pro Gewinn 0,14 US$). Im Vergleichszeitraum des Vorjahres stand noch ein Verlust von 21,1 Millionen US-Dollar.

Die Daily Active Users wuchsen um 9% (year-over-year). Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer schrumpfte dagegen auf 326 Millionen – ein Rückgang von 4 Millionen year-over-year und 9 Millionen zum letzten Quartal.

Auch an anderer Front vermeldet Twitter Fortschritte.

We made meaningful progress improving the health of the public conversation on Twitter. Our most significant progress in Q3 can be seen in sign-up detection and identifying and challenging potentially automated, spammy, or malicious accounts.