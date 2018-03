Twitter: Warum der Turnaround noch nicht ganz besiegelt ist!

Liebe Leser,

die Twitter-Aktie gehört in diesem Jahr zu den Turnaround-Wetten schlechthin. Erstmals seit Börsengang im Jahr 2013 hat die Aktie den primären Abwärtstrend im Februar dieses Jahres überwinden können. Der Grund dafür lag in den Ergebnissen per viertes Geschäftsquartal 2017. Ich hatte kurz vor Veröffentlichung mehrmals darüber berichtet, dass an diese Ergebnisse hohe Erwartungen gehegt wurden, da das Unternehmen auf Non-GAAP ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.