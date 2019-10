Twitter: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Per 02.10.2019, 09:19 Uhr wird für die Aktie Twitter am Heimatmarkt New York der Kurs von 40.25 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für Twitter haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Twitter beträgt das aktuelle KGV 42,07. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 415,64. Twitter ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für Twitter liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 11 Hold und 4 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Twitter-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 39,82 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (40,25 USD) könnte die Aktie damit um -1,06 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Twitter-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Twitter damit 37,73 Prozent über dem Durchschnitt (7,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 6,63 Prozent. Twitter liegt aktuell 38,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".