Twitter Overblocking: PIRATEN sprechen sich für Deaktivierung der neuen Meldefunktion aus

Berlin (ots) - Im Zuge der Europawahlen hat der amerikanischeMikrobloggingdienst Twitter im April neue Regeln für Beschwerdengegen unzulässige Tweets eingeführt [1]. Nun zeigen sich die erstenabsurden Auswirkungen. Ein Anwalt wird wegen eines drei Jahre altenTweets gesperrt, eine SPD-Poltikerin wegen Erwähnung eines arabischenVornamens, ein Aktivist wegen Zitierens einer an ihn gerichtetenDrohung.Daniel Mönch, politischer Geschäftsführer der Piratenparteikritisiert:"Die neue Funktion, Twitterbeiträge zu melden, die den Eindruckmachen "irreführend in Bezug auf Wahlen" zu sein, ist ein Problem.Wir PIRATEN begrüßen, dass Plattformen unterschiedliche Schritteunternehmen, um die Möglichkeiten der Beeinflussung von Wahlen überSocial Media zu begrenzen. Leider bietet diese neue Funktionerhebliches Missbauchspotential. So wurden in den letzten Tagenvermehrt Accounts von Nutzern gesperrt, die sich entweder kritisch zueiner Partei geäußert haben oder die Wahlen satirisch begleiten. Einklares Zeichen für Overblocking, also über das Ziel hinausschießender Filter- und Zensurmaßnahmen.Wenig verwunderlich ist, dass dieses Angebot von Twitter,insbesondere aus dem AfD-nahen Spektrum dazu verwendet wird, umunliebsame Accounts organisiert zu melden und so von der Debatteauszuschließen. Wir PIRATEN sehen darin eine gefährliche Verschiebungder öffentlichen Diskussion der Wahl in die rechte politische Szene.Daher möchten wir Twitter bitten, diese Funktion zu deaktivieren,zumindest bis Missbrauch ausgeschlossen werden kann. Wir hoffen, dasssich andere Parteien dieser Bitte anschließen."Der Bundesvorsitzende der Piratenpartei Sebastian Alscher ergänzt:"Jedem ist vermutlich klar, dass vor Wahlen ein erhöhtes Risikovon Manipulation besteht. Die Antwort darauf sollte aber nicht dasAusschließen von Benutzern sein, die möglicherweise irreführendeTextschnipsel veröffentlicht haben.Noch vor wenigen Jahren war jedem klar, dass die Person am anderenEnde des Computers auch Unwahrheiten mitteilen kann, z.B. nichtwirklich so aussehen muss, wie sie sich selbst beschreibt. DiesesWissen scheint verloren gegangen zu sein. Schlimmer noch - wirverlangen von Plattformen, ihr Angebot so zu gestalten, dass Menschensich das Wissen um diese Möglichkeit nicht aneignen müssen undPlattformen eine "wahre Welt" suggerieren.Der Ausweg im angemessenen Umgang mit Manipulation muss in derAufklärung und Bildung der Anwender liegen. Und diese Aufgabe fälltnicht den Plattformen alleine zu. Den Schuh müssen sich Politikerendlich anziehen."Quellen/Fußnoten:[1] Richtlinie zur Integrität von Wahlen: http://ots.de/JH2ksMPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell