Twitter: Neuer Zensurvorwurf!

Twitter Inc (NYSE:TWTR) aktualisierte am Donnerstag seine Richtlinien bezüglich gehackten Materials, nachdem sie sich der Kritik der New York Post ausgesetzt sahen, weil sie eine Geschichte über Hunter Biden, den Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, eingeschränkt hatte.

Vijaya Gadde, der Leiter für Recht, Politik und Vertrauen und Sicherheit des Social-Media-Unternehmens, sagte, dass die Politik in Bezug auf gehacktes Material dahingehend



