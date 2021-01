Twitter: Konflikt mit @PresElectBiden?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter Inc. (NYSE:TWTR) teilte am Donnerstag in einem Blog-Post mit, dass es die institutionellen Twitter-Konten des Weißen Hauses, einschließlich @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS und @PressSec, übertragen wird, sobald der gewählte Präsident Joe Biden und die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris während der 59sten Amtseinführung des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Amt vereidigt werden.

Twitter wird die aktuellen institutionellen Konten an die National Archives



