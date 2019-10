Twitter: Keine China-Phantasie nach Zahlendesaster!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter-Aktien (WKN: A1W6XZ) stürzten am 24. Oktober nach Q3-Zahlenvorlage böse ab auf 30,74 von 38,83 US-Dollar (wir berichteten) – seitdem fällt der Kurs weiter Richtung 30-Dollar-Marke. Beim Umsatz verzeichnete der Online-Konzern im dritten Quartal einen Anstieg um 9% auf 824 Millionen US-Dollar. Dabei wären wohl noch mindestens 3 Prozentpunkte mehr Wachstum drin gewesen, wie Twitter mitteilte, wenn die technischen Probleme u.a. bei Werbeanzeigen nicht gewesen wären.

Die Reaktion von Analysten ließ nicht lange warten. Goldman Sachs strich seine Kaufempfehlung für Twitter-Aktien zusammen und setzte das Kursziel von 52 auf 24 US-Dollar pro Anteil. Sowohl mit den Umsatz- wie auch Gewinnzahlen sei der Markt nicht zufrieden, so Goldmans führender Internet-Analyst Heath Terry. Zugleich revidierte die Investmentbank ihre Gewinnziele für 2019, 2020 und 2021. So erforderten die Probleme im Werbegeschäft eine realistischere Einschätzung der Profite. Die Absicht von Twitter ist es, wirksamere Werbeformate auf der Kurznachrichten-Plattform mit 145 Millionen täglich aktiven Usern (mDAU) zu etablieren.

Finanzchef erteilt China-Expansion Absage

Twitter-CFO Ned Segal äußerte sich in einem TV-Interview hinsichtlich einer potentiellen Expansion des Kurznachrichtendienstes in China nun dahingehend, dass man sich auf Märkte konzentriere, in denen der Dienst „zugänglich“ sei.