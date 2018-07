Twitter: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Der Twitter-Kurs wird am 26.07.2018, 02:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 44,22 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".Twitter haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Twitter beläuft sich mittlerweile auf 29,82 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 42,17 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +41,42 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 40,95 USD. Somit ist die Aktie mit +2,98 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

