Twitter: Einmalige 45%-Chance für Anleger?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Bei Twitter (WKN: A1W6XZ) geht es rund auf dem Börsenparkett und ebenso abseits davon. Jetzt wird der Übernahme-Poker von der Frage aufgemischt, wie viele Falschkonten auf dem Kurznachrichtendienst sind. Twitter gab bekannt, an der Akquisition zum vereinbarten Preis und den Konditionen festzuhalten.

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien gegründet und gewann weltweit rasch an Popularität. In den letzten Jahren wurde die Plattform jedoch wegen sich ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.