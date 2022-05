Twitter: Beteiligung gesunken!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest Management verkaufte am gestrigen Donnerstag einen Großteil der von ihr gehaltenen Anteile an Twitter-Aktien. Unterdessen sicherte sich Elon Musk 7,14 Milliarden US-Dollar von 19 Investoren, um seinen 44 Milliarden Dollar schweren Kauf der Microblogging-Seite zu finanzieren. Die in St. Petersburg, Florida, ansässige Ark Invest verkaufte 874.926 Aktien des Social-Media-Unternehmens im geschätzten Wert von… Hier weiterlesen