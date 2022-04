Twitter-Aktie: Zu viel Bewegung beim Dogecoin?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Das Wichtigste zuerst! Über 315 Millionen Dogecoin (CRYPTO: DOGE) wurden heute in einer einzigen Transaktion verschoben, da Dogecoin-Wale — Kryptospeak für Großbesitzer — weiterhin unruhig sind, seit Elon Musk's Übernahme des Social Media Giganten Twitter Inc.(NYSE:TWTR). Da fragen sich viele, ob DOGE bald in die Plattform integriert wird. Was geschah? Die Transaktion die am Mittwoch abgewickelt wurde verschob 315.169.403 DOGE von mehreren… Hier weiterlesen