Twitter Aktie: Deshalb ist Cathie Wood in Twitter investiert!

Cathie Wood von Ark Invest hat mehr als eine Million Aktien von Twitter Inc. (NYSE:TWTR) gekauft, nachdem der Mitbegründer Jack Dorsey von seiner Rolle als CEO zurückgetreten ist. "Der neue CEO ist schon eine Weile im Amt, und uns gefällt – unter seiner Führung – was sie aus Sicht der Monetarisierung tun", sagte Wood am Mittwoch auf CNBC. Parag Agrawal kam



