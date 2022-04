Twitter-Aktie: Das erste Problem von Musk als neuer Twitter-Boss?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Die Europäische Union hat am Samstag ein wegweisendes Gesetz verabschiedet, das Twitter Inc (NYSE:TWTR) und andere Unternehmen dazu zwingt, Hassreden und Fehlinformationen zu bekämpfen. Verantwortung übernehmen Der Digital Services Act (DSA) würde Tech-Unternehmen dazu zwingen, die Verantwortung für die Informationen zu übernehmen, die auf ihren Plattformen erscheinen, und damit eine Periode der Selbstregulierung beenden, in der Unternehmen ihre eigenen Inhaltsbestimmungen… Hier weiterlesen