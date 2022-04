Twitter-Aktie: Übernahmeangebot sorgt für Aufschwung!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Positive Folgen für Dogecoin & Memecoin Der Social-Media-Gigant Twitter Inc (NYSE:TWTR) wird angeblich das 43 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des reichsten Mannes der Welt, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk annehmen. Dieses Ereignis hat offenbar dazu geführt, dass sowohl Dogecoin (CRYPTO: DOGE) als auch ein obskurer Memecoin zulegen konnten. Twitter wird das, was Musk als sein "bestes und endgültiges" Angebot zur Übernahme des Unternehmens bezeichnete,… Hier weiterlesen