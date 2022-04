Twitter-Aktie: Übernahme durch Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein großer Tag Das Social-Media-Unternehmen Twitter Inc. (TWTR) hat am Montag mitgeteilt, dass es der Übernahme durch Tesla Inc. (TSLA) CEO Elon Musk in einem Geschäft mit einem Wert von rund 44 Milliarden Dollar. Twitter wird in ein privates Unternehmen umgewandelt. Musk hat sich bereit erklärt, den Twitter-Aktionären 54,20 Dollar in bar für jede Twitter-Aktie zu zahlen, was einem Aufschlag… Hier weiterlesen