Twitter Aktie: Twitter bootet Trump, Aktie fällt!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

In den letzten Tagen seiner Amtszeit, Präsident Donald Trump hat seine Twitter Inc (NYSE:TWTR) Konto suspendiert als Social-Media-Giganten Twitter, Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) und andere versuchen, weitere tödliche Proteste nach den Ereignissen der letzten Woche vor dem US-Kapitol zu verhindern.

Was ist passiert?

Social-Media-Plattformen, darunter Twitter, haben Trumps Konten gesperrt oder schränken die Kommunikation von ihm und seinem Team mit der Öffentlichkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung