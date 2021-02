Twitter Aktie: Twitter bekräftigt Trump Verbot – auch wenn er im Jahr 2024 gewählt wird!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter Inc. (NYSE:TWT) hat bekräftigt, dass der ehemalige Präsident Donald Trump nie wieder auf der Social-Media-Seite willkommen geheißen werden wird, selbst wenn er 2024 erneut zum Präsidenten gewählt wird. In einem Interview am Mittwoch in der CNBC-Sendung “Squawk Box” wurde Twitter-Finanzchef Ned Segal gefragt, ob er Trump wieder auf der Seite haben wolle, wenn er bei der Wahl 2024 eine Rückkehr ins ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



