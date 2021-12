Twitter Aktie: Piper Sandler senkt Kursziel um 23%, sieht aber immer noch 26% Aufwärtspotenzial!

Piper Sandler-Analyst Thomas Champion hat das Kursziel für Twitter Inc. (NYSE:TWTR) von $70 auf $54 gesenkt, was einem Aufwärtspotenzial von 26,1 % entspricht, und die Einstufung auf Neutral belassen. Die Herabstufung erfolgte nach einer Umfrage unter 1.500 Personen in den USA, um die Nutzung des Unternehmens besser zu verstehen. Insgesamt könnte das Nutzerwachstum in den USA durch die Abwanderung behindert werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



