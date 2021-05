Twitter-Aktie: Konsolidierungsphase in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter Inc. (NYSE:TWTR) Aktien wurden am Freitag zugeschlagen, nachdem das Social Media Unternehmen eine Umsatzprognose für das zweite Quartal herausgegeben hatte, die in der Mitte unter den Analystenschätzungen lag. Mehrere Analystenbewertungen wurden angepasst, nachdem die Umsatzprognose ausgegeben wurde.

Twitter rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatz zwischen $980 Millionen und $1,08 Milliarden. Der Konsens geht von einem Umsatz von $1,06 Mrd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



