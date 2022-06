Twitter-Aktie: Ist Elon Musk ein Trickbetrüger?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Es scheint, als ob Jackson Palmer, einer der Mitbegründer von Dogecoin (CRYPTO: DOGE), und Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Tycoon Elon Musk eine etwas umstrittene Vergangenheit haben könnten. Schockierende Antwort Palmer wurde am Montag von der australischen Medien-Website Cricket.com.au interviewt, als er gefragt wurde, ob er Musk’s Twitter Inc (NASDAQ:TWTR)-Übernahme beachtet habe und seine Antwort war etwas schockierend. „Ah, es ist lustig, ich habe eine… Hier weiterlesen