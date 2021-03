Twitter Aktie: Hacker von Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Apple Twitter-Konten muss in Haft!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Ein junger Hacker aus Florida, der im vergangenen Jahr die Konten mehrerer hochkarätiger Nutzer der Social-Media-Plattform von Twitter Inc. (NYSE:TWTR) mit einem Bitcoin (CRYPTO:BTC)-Betrug gekapert hatte, bekannte sich am Dienstag schuldig und stimmte einer dreijährigen Haftstrafe zu, so ein Bericht der Tampa Bay Times. Graham Ivan Clark, 18, erreichte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, um drei Jahre im Jugendgefängnis zu dienen, gefolgt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung