Twitter-Aktie: Fragwürdige Methoden!

Der Einbruch war heftig: Um zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent war es am Freitag mit der Aktie von Twitter in New York nach unten gegangen. Tags zuvor zum Börsenschluss an der NYSE noch bei 45,08 US-Dollar gehandelt, waren die Papiere des Kurznachrichtendienstes plötzlich weniger als 35 Dollar wert. Es war die Reaktion der Märkte auf einen Tweet von Elon Musk,… Hier weiterlesen