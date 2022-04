Twitter-Aktie: Elon Musk erklärt einiges … und wirft neue Fragen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Entscheidende Wende bei der Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ): Elon Musk bot kurz vor den Osterfeiertagen überraschend den vollständigen Kauf des Social-Media-Unternehmens an. Der Unternehmer und neuerdings offenbar auch aktivistische Investor bot zunächst 41,4 Mrd. US-Dollar, um das Unternehmen als Ganzes zu kaufen. Offenbar zeigt sich hier, dass der Unternehmer seine Pläne zur Bildung eines eigenen Social-Media-Unternehmens in die Tat umsetzen möchte.

Ob es zum Kauf kommt, ist eine andere Frage. Einigen Investoren ist das Angebot von Elon Musk bei der Twitter-Aktie zu wenig. Selbst wenn das Unternehmen nach der Meinung des neuen Ankerinvestors in privater Regie besser funktioniert: Die bisherigen Investoren wollen natürlich für ihre Aktien fair entlohnt werden.

Aber es gibt andere Dinge, die wir davon mitnehmen können. Eigentlich erklärt dieser jüngste Kursanstieg so manches. Auch wenn er trotzdem weitere Fragen aufwirft.

Twitter-Aktie: Einige Erklärungen, aber auch Fragen!

So zum Beispiel, warum Elon Musk nicht zum Board hinzugefügt werden wollte und last minute abgesprungen ist. Seit diesem Schritt gibt es bereits Spekulationen, wonach der Unternehmer die ganze Plattform schlucken könnte. Offenbar bewahrheiten sich diese Pläne jetzt, was eine vollkommen neue Wendung mit sich bringt.

Auch die Ankündigungen, etwas verändern zu wollen, nimmt Musk ernst. Wenn Twitter in Eigenregie geführt würde, so hätte der Unternehmer ganz neue Möglichkeiten. Wobei genau hier die Fragen beginnen: Wer soll das Unternehmen denn genau leiten?

Elon Musk selbst leitet schließlich in erster Linie Tesla, an zweiter Stelle SpaceX und besitzt noch andere Chef-Posten. Zum Beispiel von seiner Boring-Company. Wenn Twitter ebenfalls noch zu seiner täglichen Routine hinzukäme, dürften sich die Investoren vieler Konzerne fragen: Wie ist das machbar? Auch deshalb ist offenbar der Aktienkurs des US-amerikanischen Elektroautobauers gesunken. Berechtigt oder nicht, das werden die kommenden Wochen zeigen.

Auf jeden Fall ist es spannend, welche Pläne Elon Musk noch mit der Twitter-Aktie hat. Einige Investoren dürften auch darauf hinfiebern, dass es noch ein höheres Angebot gibt. Aber auch ob es dazu kommt, ist eine große Frage.

Geld, Zeit und Möglichkeiten

Elon Musk und die Twitter-Aktie sind schon heute ein heißes Kapital. Primär ist für mich relevant, ob der Unternehmer wirklich mehr als 40 Mrd. US-Dollar in die Hand nehmen möchte, um dieses Unternehmen zu kaufen. Oder vielleicht sogar noch mehr? Ebenfalls entscheidend dürfte sein, woher im Zweifel die Mittel kämen. Das Vermögen des Unternehmers ist schließlich primär an Tesla gebunden.

Fragen und Antworten sind jedenfalls einige vorhanden. Wobei wir wohl sagen können, dass die Fragen überwiegen.

Der Artikel Twitter-Aktie: Elon Musk erklärt einiges … und wirft neue Fragen auf! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla und Twitter.

Motley Fool Deutschland 2022