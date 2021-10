Twitter Aktie: Donald Trump verklagt Twitter und will zurück auf die Social Media Plattform!

Twitter Inc. (NASDAQ:TWTR) und sein CEO Jack Dorsey wurden als Beklagte in einer Klage des ehemaligen Präsidenten Donald Trump benannt, der versucht, auf der Social-Media-Plattform wieder eingestellt zu werden.

Trumps Klage, die zuerst von The Verge erwähnt wurde, wurde am Freitag im Southern District of Florida eingereicht.

Der 45. Präsident behauptet in seiner Klage, dass Twitter ihn “unter dem Zwang von Mitgliedern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung