Twitter-Aktie: Dezentrales Spinoff distanziert sich weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Bluesky, das Projekt, das eine dezentrale Alternative zu Twitter Inc. (NYSE:TWTR) entwickelt, die für 2019 angekündigt wurde, hat sich von seiner Muttergesellschaft distanziert, nachdem es von dem Tech-Tycoon und reichsten Mann der Welt Elon Musk übernommen wurde. Was geschah? In einem Twitter Thread vom Montag kündigte Bluesky an, dass es "die Welle des Interesses an der Zukunft von Twitter'nutzen wolle [...], um… Hier weiterlesen