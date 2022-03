Twitter-Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Dabei konnte das soziale Netzwerk in allen regionalen Märkten zulegen. Besonders gut lief es in den USA. Hier legte der Umsatz um 45% auf fast 2 Mrd $ zu. Auch das internationale Geschäft lief besser als erwartet und konnte durchschnittlich um ein Drittel zulegen. Die hohen Zuwächse sind in erster Linie auf das Werbegeschäft zurückzuführen.

Andererseits investieren mehr professionelle Anbieter in Werbung. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung