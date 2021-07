Twitter-Aktie: Bald auch Bitcoin?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Es gibt immer mal wieder Gerüchte rund um die Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ) und den Bitcoin. Insbesondere CEO Jack Dorsey ist ein sehr klarer Befürworter der digitalen Münze. Der von ihm ebenfalls geleitete digitale Zahlungsdienstleister Square ist schließlich in die Kryptowährung investiert. Auch für diese Wachstumsgeschichte spielt die Währung eine wichtige Rolle.

Das dürfte jetzt bald auch bei der Twitter-Aktie der Fall sein. Im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison hat Jack Dorsey einige sehr eindeutige Aussagen in diese Richtung getätigt. Hier ist, was Foolishe Investoren dazu jetzt möglicherweise wissen sollten.

Twitter-Aktie: Bitcoin im Anmarsch?

Genauer gesagt hat der CEO hinter der Twitter-Aktie gesagt, dass der Bitcoin für das Unternehmen und die Wachstumsgeschichte eine größere Rolle spielen dürfte. Und das gemeinsam mit den zwei ebenfalls verfolgten Trends der Dezentralisierung sowie der künstlichen Intelligenz. Wobei die Kryptowährung möglicherweise zumindest bei der Dezentralisierung helfen könnte.

Jack Dorsey sieht in der Kryptowährung einen Effekt wie in der frühen Phase des Internets. Es könnte der Twitter-Aktie helfen, indem der Bitcoin eine native Währung des Internets wird. Gelingt das, so könnten Produkte und Lösungen wie Super Follows, Commerce, Abonnements und andere Dinge schneller und überall implementiert werden. Es muss dann keine individuellen Lösungen für jede Region geben. Der Bitcoin als Internetwährung könnte entsprechend bei der Dezentralisierung eine wichtige Rolle spielen.

Inwieweit und wann der Bitcoin bei der Twitter-Aktie jedoch ins Spiel kommt, steht nicht fest. Dass Jack Dorsey für seine Unternehmen weiteres Potenzial sieht, das können wir hieran sehr greifbar festmachen. Eine Bestätigung für die bisherigen Gerüchte scheint das ebenfalls zu sein.

Eine Krypto-Investition …?

Die Twitter-Aktie dürfte damit jedoch eher mittelbar zu einer Bitcoin-Investition werden. Im Endeffekt scheint das Management die Vorteile der Kryptowährung bloß nutzen zu wollen, um die eigene Wachstumsgeschichte qualitativ auf eine neue Ebene hieven zu wollen. Ganz ehrlich: Der Ansatz könnte funktionieren.

Welche Formen und Ausmaße eine Adaption von Bitcoin bei der Twitter-Aktie annehmen soll, das gilt es für Foolishe Investoren natürlich noch zu beobachten. Es ist jedenfalls ein interessanter Schritt. Allerdings einer, über den bereits seit längerer Zeit spekuliert wird. Jetzt scheint er sich im Endeffekt bloß zu bestätigen.

